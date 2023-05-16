Вице-президент Немецкого футбольного союза Герман Винклер принес извинения за недавний пост в социальных сетях, в котором он выразил недовольство перекрытием дорог в городе в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.
Находясь в крайне эмоциональном состоянии у мемориала в Трептов-парке, Винклер сожалеет о тоне своего первоначального сообщения и признает, что должен был подойти к ситуации иначе. Он приносит извинения за любую обиду, нанесенную его словами, но сохраняет свое личное несогласие с некоторыми действиями Зеленского.
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