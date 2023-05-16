Эксперт о бегстве иностранных спортсменов из России: финский хоккеист симулировал травму, чтобы сбежать в Финляндию

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккейный журналист, блогер Глеб Лисовский в беседе с Pravda.Ru рассказал о массовом бегстве иностранных легионеров из России после начала спецоперации на Украине.

Фото: Fotodom. ru

Лисовский объяснил, что после начала СВО почти все европейцы покинули российские спортивные клубы.

"Остались только Тему Пулккинен, он играл в "Тракторе" в прошлом сезоне, но и хочет остаться еще в КХЛ, Юхан Маттссон, шведский вратарь, и Адам Рейдеборн, который выиграл с ЦСКА кубок Гагарина", — перечислил имена спортивный эксперт.

Блогер рассказал, что посольства многих государств призывали своих спортсменов покинуть территорию России, потому что здесь, якобы, небезопасно.

"Многие европейские хоккеисты уехали. Допустим, тот же СКА столкнулся с большой проблемой в прошлом сезоне, когда финский нападающий Йонес Кемппинен симулировал травму для того, чтобы просто сбежать в Финляндию, причем во время плей-офф", — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что вратаря ЦСКА Ивана Федотова задержали из-за уклонения от военной службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Йонас Кемппайнен: "Надеюсь, смогу стать лидером"