Министр спорта Франции выступила за введение наказаний для футболистов за отказ надевать радужные майки

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выступила за введение строгих наказаний для футболистов, которые отказываются надевать радужные майки в поддержку ЛГБТК+ сообщества. Этот шаг последовал за инцидентом, когда нападающий "Нанта" Мустафа Мохаммед отказался надеть футболку с радужными цифрами и впоследствии не участвовал в матче с "Тулузой", который завершился безголевой ничьей.

Фото: westobserver. com/sports/paris-2024-olympics-too-old-or-not-enough-sports-equipment-in-great-need-of-investment/amp/

Согласно Le Parisien, Удеа-Кастера заявил:

"Досадно, что не все игроки во Франции разделяют это послание о недискриминации. Наша страна всегда выступала за уважение к другим и их правам человека. Простое послание о совместной жизни должно найти отклик у каждого".

Кроме того, Удеа-Кастера призвал команды вести диалог с футболистами, отказавшимися надеть радужные майки, и применить к ним дисциплинарные меры.

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