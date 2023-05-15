Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выступила за введение строгих наказаний для футболистов, которые отказываются надевать радужные майки в поддержку ЛГБТК+ сообщества. Этот шаг последовал за инцидентом, когда нападающий "Нанта" Мустафа Мохаммед отказался надеть футболку с радужными цифрами и впоследствии не участвовал в матче с "Тулузой", который завершился безголевой ничьей.
Согласно Le Parisien, Удеа-Кастера заявил:
"Досадно, что не все игроки во Франции разделяют это послание о недискриминации. Наша страна всегда выступала за уважение к другим и их правам человека. Простое послание о совместной жизни должно найти отклик у каждого".
Кроме того, Удеа-Кастера призвал команды вести диалог с футболистами, отказавшимися надеть радужные майки, и применить к ним дисциплинарные меры.
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