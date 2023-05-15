Как сообщает "Спорт-Экспресс", сегодня на тренировочной базе в Новогорске Павел Алпатов был представлен в качестве временного главного тренера футбольного клуба "Динамо".
Во время первой тренировки ему помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карандашов. Присутствовал также спортивный директор Желько Бувач.
Алпатов заменил Йокановича, который был уволен со своего поста после поражения 3:0 от "Ахмата". Вместе с Йокановичем тренерский штаб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.
Ранее 32-летний Алпатов работал в академии "Динамо" и в первой команде, помогая и Шварцу.
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