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В "Динамо" назначили нового главного тренера

0:45
Спорт

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сегодня на тренировочной базе в Новогорске Павел Алпатов был представлен в качестве временного главного тренера футбольного клуба "Динамо".

В "Динамо" назначили нового главного тренера
Фото: en.fcdm. ru/news/pavel-alpatov-proveli-interesnyi-sparring-s-xorosei-intensivnostyu/

Во время первой тренировки ему помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карандашов. Присутствовал также спортивный директор Желько Бувач.

Алпатов заменил Йокановича, который был уволен со своего поста после поражения 3:0 от "Ахмата". Вместе с Йокановичем тренерский штаб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

Ранее 32-летний Алпатов работал в академии "Динамо" и в первой команде, помогая и Шварцу.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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