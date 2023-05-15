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ЦСКА завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

1:18
Спорт

Финальный поединок между ЦСКА и "Зенитом" на арене "Мегаспорт" в Москве завершился победой хозяев со счетом 82:79. Адриен Моерман, ключевой игрок "Зенита", продемонстрировал свою меткость, став лучшим бомбардиром матча, набрав впечатляющие 17 очков. Даллас Мур из ЦСКА сыграл решающую роль в обеспечении победы, набрав 15 очков. Благодаря этой победе ЦСКА стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ с общим счетом 4-1.

ЦСКА завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
Фото: stavkinasport. com/tsska-sravnyal-schet-v-serii/

Интересно, что ранее эти две команды встречались в финале предыдущего сезона, где петербургский клуб одержал победу со счетом 4-3, завоевав первую в своей истории золотую медаль Единой лиги ВТБ. Несмотря на поражение в полуфинале текущего сезона от "Локомотива-Кубани" (3:4), ЦСКА доказал свою состоятельность в этом матче, продемонстрировав удивительную стремительность и недоумение в своей игре, и в итоге завоевал заветную бронзовую медаль. Зенит" также оказал упорное сопротивление, но этого оказалось недостаточно для победы над исключительным мастерством и командной работой ЦСКА.

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#Highlights: CSKA - Zenit. Game 5
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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