Российские спортсмены по тяжёлой атлетике дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

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Как сообщает сайт Федерации тяжелой атлетики России, Дмитрий Клоков и Наталья Заболотная, завоевавшие серебряные медали по тяжелой атлетике на Олимпийских играх, были дисквалифицированы после расследования базы данных LIMS и антидопинговых нарушений с 2012 по 2013 год. Чемпионы Апти Аухадов и Светлана Царукаева, победитель юношеских Олимпийских игр Алексей Косов и чемпионка Европы Ольга Зубова также отстранены от участия в соревнованиях.

Фото: 4archive. org/board/fit/thread/35760209/hbg-husbando-mode-general

Сроки отстранения спортсменов следующие:

Дмитрий Клоков: четырехлетняя дисквалификация с 12 мая 2023 года по 11 мая 2027 года. Апти Аухадов: дисквалификация на 1,5 года с 7 февраля 2022 года по 6 августа 2023 года. Светлана Царукаева: двухлетняя дисквалификация с 7 февраля 2022 года по 6 февраля 2024 года. Наталья Заболотная: двухлетняя дисквалификация с 7 февраля 2022 года по 6 февраля 2024 года. Ольга Зубова: дисквалификация на два года с 27 ноября 2023 года по 26 ноября 2025 года. Алексей Косов: отстранен до 7 марта 2022 года, что входит в срок дисквалификации спортсмена.

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