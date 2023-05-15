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Малком покинул Россию с разрешения "Зенита"

Спорт

По словам Луиса Фернандо Гарсии, футбольного агента, представляющего интересы бразильского нападающего Малкома из петербургского "Зенита", игрок уехал в Бразилию с согласия клуба.

Малком покинул Россию с разрешения "Зенита"
Фото: google.com

Гарсия заявил ТАСС:

"Все было согласовано".

Ранее в социальных сетях Малкома появилась информация о том, что игрок покинул Россию. Ожидается, что нападающий вернется в родную Бразилию через Париж, где его партнерша родила первого ребенка — сына Габриэля.

Малком, которому 26 лет, сыграл 33 матча за "Зенит" в текущем сезоне, забив 26 голов и отдав девять результативных передач. Следующий матч петербургской команды запланирован на 20 мая, и неизвестно, вернется ли Малком к этому времени.

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20 ЛУЧШИХ голов МАЛКОМА за ЗЕНИТ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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