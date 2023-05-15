Польша может не допустить российских боксёров к международным соревнованиям

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко недавно заявила, что в случае, если спортсмены не смогут принять участие в III Европейских играх в Польше, они могут рассмотреть возможность участия в Азиатских играх.

Фото: pixabay. com

Далее Кириенко сообщила, что в то время как Международный олимпийский комитет разрешает российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов, польская сторона сделала заявления, предполагающие, что российские и белорусские спортсмены могут быть не допущены к участию в Европейских играх в Кракове. В настоящее время Кириенко и ее команда ведут переписку с организаторами в надежде найти решение этого вопроса и разрешить спортсменам участвовать в Европейских играх.

В то же время, Кириенко объяснила, что у их организации есть запасной план, который включает в себя изучение возможности участия в Азиатских играх. Этот альтернативный план в настоящее время разрабатывается совместно с Министерством спорта России. Азиатские игры могут стать альтернативным вариантом для спортсменов, если они не смогут принять участие в соревнованиях в Польше. Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля, и ситуация все еще продолжается.

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Что такое Европейские игры