После поражения со счетом 0:3 от "Ахмата" в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Гафин, член правления московского "Динамо", объявил, что в команде грядут перемены с новым тренером. Гафин дал понять, что в следующем матче у руля команды будет другой главный тренер, но не сообщил никаких подробностей.
В настоящее время московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. Их недавние соперники, "Ахмат", находятся всего на несколько позиций впереди, на пятом месте с 46 очками.
Новому тренеру придется нелегко, ведь предыдущий 54-летний сербский специалист, возглавлявший команду с июня 2022 года, имел уверенны послужной список. До прихода в "Динамо" он тренировал различные команды, такие как "Шеффилд Юнайтед", "Аль-Гарафа", "Фулхэм" и "Уотфорд".
В 28-м туре чемпионата России "Динамо" встретится с "Торпедо" 20 мая в 16:30 по московскому времени. Остается только догадываться, какие изменения привнесет новый тренер в команду, и сможет ли она изменить ситуацию в оставшейся части сезона.
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