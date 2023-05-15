"Динамо" объявило об увольнении главного тренера после поражения от "Ахмата"

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

После поражения со счетом 0:3 от "Ахмата" в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Гафин, член правления московского "Динамо", объявил, что в команде грядут перемены с новым тренером. Гафин дал понять, что в следующем матче у руля команды будет другой главный тренер, но не сообщил никаких подробностей.

Фото: www.standard.co. uk/sport/football/premier-league/fulham-s-shahid-khan-slams-sensational-fictional-headlines-that-slavisa-jokanovic-is-close-to-being-sacked-a3971676.html

В настоящее время московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. Их недавние соперники, "Ахмат", находятся всего на несколько позиций впереди, на пятом месте с 46 очками.

Новому тренеру придется нелегко, ведь предыдущий 54-летний сербский специалист, возглавлявший команду с июня 2022 года, имел уверенны послужной список. До прихода в "Динамо" он тренировал различные команды, такие как "Шеффилд Юнайтед", "Аль-Гарафа", "Фулхэм" и "Уотфорд".

В 28-м туре чемпионата России "Динамо" встретится с "Торпедо" 20 мая в 16:30 по московскому времени. Остается только догадываться, какие изменения привнесет новый тренер в команду, и сможет ли она изменить ситуацию в оставшейся части сезона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Все голы 14.05.2023 | 27 тур Мир РПЛ 2022/23