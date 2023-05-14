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"Торпедо" лишилось шансов на сохранение в РПЛ, проиграв ЦСКА

0:40
Спорт

В последнем туре Российской Премьер-лиги в напряженном матче между московскими командами ЦСКА и "Торпедо" первые одержали триумфальную победу со счетом 3:0 перед своими болельщиками.

"Торпедо" лишилось шансов на сохранение в РПЛ, проиграв ЦСКА
Фото: www.ugorizont. ru/2023/01/05/fk-torpedo-moskva-itogi-2022-put-cherez-ternii-k-zvezdam/

Победа вывела московский ЦСКА на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 54 очками и четырехочковым отрывом от идущего на третьем месте московского "Спартака".

С другой стороны, поражение "Торпедо" предрешило их судьбу вылета в Первую лигу по итогам сезона 2022/23, так как на данный момент у них всего 13 очков.

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ПФК ЦСКА – Торпедо | Все голы матча
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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