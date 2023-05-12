Как сообщает "РБ Спорт", финальный матч Кубка России в этом сезоне может быть перенесен с московского стадиона "Лужники" из-за возможной низкой явки и ограничений со стороны правоохранительных органов. В качестве возможных альтернативных мест проведения финального матча рассматриваются "ВТБ Арена" в Москве, "Арена Нижний Новгород" или стадион "Фишт" в Сочи.
Стоит отметить, что на 11 июня намечен финал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и победитель пары "Краснодар" — "Урал" (Екатеринбург).
Действующий обладатель титула чемпионы турнира — московский "Спартак".
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