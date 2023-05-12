Финальный матч Кубка России по футболу могут перенести из "Лужников"

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как сообщает "РБ Спорт", финальный матч Кубка России в этом сезоне может быть перенесен с московского стадиона "Лужники" из-за возможной низкой явки и ограничений со стороны правоохранительных органов. В качестве возможных альтернативных мест проведения финального матча рассматриваются "ВТБ Арена" в Москве, "Арена Нижний Новгород" или стадион "Фишт" в Сочи.

Фото: google.com

Стоит отметить, что на 11 июня намечен финал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и победитель пары "Краснодар" — "Урал" (Екатеринбург).

Действующий обладатель титула чемпионы турнира — московский "Спартак".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Урал» – ЦСКА. FONBET Кубок России. Финал пути РПЛ. 2-й матч. Обзор