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Финальный матч Кубка России по футболу могут перенести из "Лужников"

0:40
Спорт

Как сообщает "РБ Спорт", финальный матч Кубка России в этом сезоне может быть перенесен с московского стадиона "Лужники" из-за возможной низкой явки и ограничений со стороны правоохранительных органов. В качестве возможных альтернативных мест проведения финального матча рассматриваются "ВТБ Арена" в Москве, "Арена Нижний Новгород" или стадион "Фишт" в Сочи.

Финальный матч Кубка России по футболу могут перенести из "Лужников"
Фото: google.com

Стоит отметить, что на 11 июня намечен финал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и победитель пары "Краснодар" — "Урал" (Екатеринбург).

Действующий обладатель титула чемпионы турнира — московский "Спартак".

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«Урал» – ЦСКА. FONBET Кубок России. Финал пути РПЛ. 2-й матч. Обзор
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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