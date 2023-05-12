Финал Лиги Чемпионов-2023 не будет перенесён из Стамбула

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В заявлении, опубликованном в Твиттере журналистом Робом Харрисом, УЕФА подтвердил, что не будет переносить финал Лиги чемпионов 2022/2023 из Стамбула. Организация опровергла предыдущие сообщения о переговорах с национальными футбольными ассоциациями, политическими институтами или правительствами о переносе места проведения матча, заверив, что финал состоится 10 июня в Стамбуле.

Фото: www.sportingpedia. com/2021/04/29/the-ten-most-successful-teams-in-the-history-of-the-european-cup/

Ранее высказывались предположения о возможности переноса финала в Лиссабон из-за опасений по поводу президентских выборов в Турции, намеченных на май.

Однако последнее заявление УЕФА положило конец этим слухам, подтвердив первоначальный план проведения финала в Стамбуле. Это решение, по-видимому, свидетельствует о доверии организации к способности Стамбула безопасно и успешно провести мероприятие.

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