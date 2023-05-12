В четверг, 11 мая, после завершения матча между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччиаретто зрители, поддерживавшие представительницу Италии, игравшую на своем домашнем корте, освистали российскую теннисистку, которая попросила зрителей успокоиться.
На протяжении всего матча зрители были недовольны тем, что итальянская теннисистка проигрывает на своем родном корте. Поэтому на все удачные ходы Потаповой в матче они отвечали освистыванием, которое продолжалось до тех пор, пока Коччиаретто не отбилась со счета 1:5 до 4:5. Зрители были громкими и выступали только против Потаповой, оказывая сильное давление на спортсменку.
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