Российскую теннисистку Анастасию Потапову освистали зрители на игре в Италии

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В четверг, 11 мая, после завершения матча между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччиаретто зрители, поддерживавшие представительницу Италии, игравшую на своем домашнем корте, освистали российскую теннисистку, которая попросила зрителей успокоиться.

Фото: Инстаграм Анастасии Потаповой.

На протяжении всего матча зрители были недовольны тем, что итальянская теннисистка проигрывает на своем родном корте. Поэтому на все удачные ходы Потаповой в матче они отвечали освистыванием, которое продолжалось до тех пор, пока Коччиаретто не отбилась со счета 1:5 до 4:5. Зрители были громкими и выступали только против Потаповой, оказывая сильное давление на спортсменку.

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