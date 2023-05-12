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Российский спортсмен Арман Адамян завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо

0:53
Спорт

В Дохе, Катар, на чемпионате мира по дзюдо российский дзюдоист Арман Адамян одержал победу в категории +100 кг. В напряженном финале Адамян сразился с Лукашем Крпалеком из Чехии, двукратным золотым призером Олимпийских игр и чемпионом мира.

Российский спортсмен Арман Адамян завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо
Фото: judoinside. com/judoka/97816/Arman_Adamian/judo-matches?oId=80177

Хотя счет схватки так и не был установлен, накопление Крпалеком трех предупреждений привело к победе Адамяна в овертайме. Примечательно, что российские дзюдоисты выступали на чемпионате как индивидуальные нейтральные спортсмены, и, несмотря на десять комплектов медалей, врученных за последние пять дней, россиянам так и не удалось занять место на пьедестале почета.

Победа Адамяна стала первой медалью России на соревнованиях, а для молодого 26-летнего спортсмена это еще и первое золото чемпионата.

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Арман Адамян - первый номер мирового рейтинга по дзюдо 🥋
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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