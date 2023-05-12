О безвременной кончине Олега Серого, 34-летнего чемпиона Украины по гребному слалому, недавно сообщил "Обозреватель". Олег погиб во время службы в разведке ВСУ во время военной операции в Донецкой Народной Республике.
Серей добился больших успехов в спортивной карьере, выиграв несколько чемпионатов у себя на родине и даже участвуя в европейских соревнованиях.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.