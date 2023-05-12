Чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый погиб в ходе СВО

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О безвременной кончине Олега Серого, 34-летнего чемпиона Украины по гребному слалому, недавно сообщил "Обозреватель". Олег погиб во время службы в разведке ВСУ во время военной операции в Донецкой Народной Республике.

Фото: skazono-news. com/pid-baxmytom-zagunyv-vidomij-veclyvalnik-majctep-cpopty-ukpaїni-z-gpebnogo-clalomy-oleg-sipij-vin-clyzhiv-y-pozvidci/

Серей добился больших успехов в спортивной карьере, выиграв несколько чемпионатов у себя на родине и даже участвуя в европейских соревнованиях.

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