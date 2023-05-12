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Российские гимнасты не смогут вернуться к международным соревнованиям в ближайшее время

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Спорт

В недавнем заявлении, опубликованном пресс-службой Международной федерации гимнастики (FIG), Исполнительный комитет подтвердил продолжение отстранения российских спортсменов, ссылаясь на тщательную переоценку ситуации со спортсменами из России и Белоруссии.

Российские гимнасты не смогут вернуться к международным соревнованиям в ближайшее время
Фото: Инстаграм.

Исполнительный комитет FIG счел необходимым сохранить меры, введенные ранее в этом году, без каких-либо изменений. Однако в заявлении организации также упоминается, что они будут постоянно следить за ситуацией и могут пересмотреть меры в будущем в зависимости от обстоятельств.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет (МОК) ранее объявил конкретные критерии, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в международных турнирах под нейтральным статусом, которые включают воздержание от поддержки СВО и непричастность к военным организациям и вооруженным структурам.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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