В недавнем заявлении, опубликованном пресс-службой Международной федерации гимнастики (FIG), Исполнительный комитет подтвердил продолжение отстранения российских спортсменов, ссылаясь на тщательную переоценку ситуации со спортсменами из России и Белоруссии.
Исполнительный комитет FIG счел необходимым сохранить меры, введенные ранее в этом году, без каких-либо изменений. Однако в заявлении организации также упоминается, что они будут постоянно следить за ситуацией и могут пересмотреть меры в будущем в зависимости от обстоятельств.
Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет (МОК) ранее объявил конкретные критерии, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в международных турнирах под нейтральным статусом, которые включают воздержание от поддержки СВО и непричастность к военным организациям и вооруженным структурам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.