Солигорский "Шахтёр" лишили чемпионства из-за договорных матчей

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ) объявила, что солигорский футбольный клуб "Шахтёр" лишен золотых медалей за сезон 2022 года. Клуб подозревался в организации договорного матча против "Белшины" в 2022 году (4:1), который позволил им стать чемпионами Беларуси третий год подряд.

Фото: belarus-news. info/любимое-место-кинотеатр-друг-таксист-за-ташуева-готов-был-умереть-на-поле-сзоке-прощается-с-беларусь-87303.html

Дисциплинарный комитет АБФФ принял решение лишить "Шахтер" звания чемпиона Беларуси 2022 года. Кроме того, 30 очков были сняты с текущего чемпионского рейтинга клуба и 20 очков — с рейтинга на сезон 2024 года.

Энергия-БГУ, занявшая в том сезоне второе место, также была лишена серебряных медалей. С клуба снято 20 очков за сезон 2023 года и 10 очков в чемпионате 2024 года.

"Белшина" будет оштрафована на 10 очков в сезоне 2023 года и на 5 очков в сезоне 2024 года.

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