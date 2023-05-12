"ПСЖ" и Лионель Месси заключили секретный контракт

По информации RMC Sport, "ПСЖ" и аргентинский нападающий Лионель Месси пришли к соглашению по секретному контракту после того, как игрок посетил Саудовскую Аравию без разрешения клуба.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В мае Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, после чего был отстранен от тренировок и игр на две недели. Позже представители аргентинского нападающего связались с клубом, чтобы договориться о возобновлении групповых тренировок. Был составлен частный и конфиденциальный контракт, по которому Месси принесет извинения, а ПСЖ разрешит ему возобновить тренировки. Первоначально представители Месси опасались, что клуб не сдержит своих обещаний, но позже стало известно, что аргентинец возобновил тренировки с клубом.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть ПСЖ и присоединиться к одному из клубов Саудовской Аравии.

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Возвращение Лионеля Месси в Барселону вполне возможно