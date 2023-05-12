Представители французского боксера Мишеля Соро подали протест в Федерацию бокса России (ФБР) после поражения спортсмена в поединке против российского боксера Магомеда Курбанова. Об этом сообщает BoxingScene.
Представитель Соро, Дэвид Берлин, потребовал от ФБР отменить победу россиянина раздельным решением судей после 12 раундов. Берлин сослался на критику журналистов, в том числе Транснационального рейтингового совета боксеров, который назвал победу Курбанова "грабежом".
Кроме того, люди из окружения Соро недовольны результатами взвешивания Курбанова и считают, что он жульничал во время взвешивания, поскольку не уложился в лимит суперсреднего веса. Берлин потребовал от ФБР наложить санкции на Курбанова и членов его команды за их поведение на обоих взвешиваниях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.