Представитель Мишеля Соро требует дисквалификации российского боксёра

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Представители французского боксера Мишеля Соро подали протест в Федерацию бокса России (ФБР) после поражения спортсмена в поединке против российского боксера Магомеда Курбанова. Об этом сообщает BoxingScene.

Фото: www.gamingdeputy. com/magomed-kurbanov-from-dagestan-won-the-fight-against-the-venezuelan/

Представитель Соро, Дэвид Берлин, потребовал от ФБР отменить победу россиянина раздельным решением судей после 12 раундов. Берлин сослался на критику журналистов, в том числе Транснационального рейтингового совета боксеров, который назвал победу Курбанова "грабежом".

Кроме того, люди из окружения Соро недовольны результатами взвешивания Курбанова и считают, что он жульничал во время взвешивания, поскольку не уложился в лимит суперсреднего веса. Берлин потребовал от ФБР наложить санкции на Курбанова и членов его команды за их поведение на обоих взвешиваниях.

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