Marca сообщает, что каталонская организация была оштрафована налоговым агентством Испании на 15,7 млн евро/1,3 млрд рублей, как сообщает El Confidencial. Этот штраф был наложен после тщательного расследования предполагаемых нарушений, совершенных в 2019 году.
Речь идет о передаче автомобилей Audi членам команды, незадекларированных платежах за чартерные рейсы, предоставленные игрокам, и неточном учете компенсаций, полученных Ардой Тураном и Алексом Сонгом (на общую сумму €1,3 млн и €3,5 млн соответственно) после их ухода из клуба.
Инспекторы казначейства выясняли, не является ли передача автомобилей нераскрытой формой вознаграждения, так же как и в случае с оплатой чартерных рейсов, которые не были учтены как часть зарплаты игроков.
Стоит отметить, что после 33-го тура Ла Лиги в Испании "Барселона" лидирует в турнирной таблице с 82 очками, а "Атлетико" отстает на целых 11 очков.
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