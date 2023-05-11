Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный директор раменского футбольного клуба "Сатурн" Роман Широков поделился своим мнением о текущем положении дел в Российской Премьер-лиге, уделив особое внимание доминированию "Зенита".

Фото: mavink. com/explore/Azerbaijan-Russia

За последние десять лет "Спартак" не смог обыграть "Зенит" на своем поле, из-за чего казалось, что "Зенит" выиграет чемпионат досрочно, особенно после того, как "Ростов" потерял очки. Повторяющиеся победы "Зенита" могут заставить вас задуматься о том, стоит ли смотреть, как они снова и снова выигрывают чемпионат. Это напоминает времена, когда "Ювентус" семь раз подряд выигрывал чемпионат Италии или "Бавария" восемь лет подряд выигрывала чемпионат Германии. 90-е годы были захватывающими, когда побеждал "Спартак", но сейчас это стало однообразным, отмечает Роман Широков в интервью корреспонденту "Чемпионата" Марии Куцубеевой.

Также он отметил, что команды должны повышать свой уровень и соревноваться, чтобы было не так скучно смотреть, как "Зенит" выигрывает чемпионат.

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