Камилла Рахимова проиграла Каролине Муховой на турнире по теннису в Риме

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В Риме, Италия, на турнире WTA-1000 на глиняном корте состоялся напряженный матч первого круга между российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и представительницей Чехии Каролиной Муховой. Рахимова, занимающая 90-е место в мире, попала на турнир как аутсайдер, и ее надежды на выход в следующий раунд были разрушены, когда она проиграла Муховой со счетом 4-6, 5-7, после того как провела на корте 1 час и 41 минуту.

Фото: www.wtatennis. com/videos/2566899/bogota-rakhimova-upsets-haddad-maia-reaches-2nd-qf-of-2022

Во время матча Рахимова не подала ни одного эйса, но смогла реализовать пять из восьми брейк-пойнтов. Однако выступление Муховой было более впечатляющим: она подала четыре эйса, реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов и, несмотря на пять двойных ошибок, вышла победительницей.

В будущем Мучова встретится с итальянкой Мартиной Тревизан (18) в следующем раунде, который обещает быть захватывающим. Между тем, общий призовой фонд турнира в Риме составляет 3 572 618 евро/300 млн руб, что еще больше усиливает остроту и напряженность соревнований.

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