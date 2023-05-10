Российские болельщики были выгнаны с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленточки

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На фоне шумного чемпионата мира по дзюдо, проходившего в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая, организационный комитет обратился к российским болельщикам, надевшим георгиевские ленточки, с просьбой освободить спортивный объект. Несмотря на призыв представителя Международной федерации дзюдо, болельщики отказались выполнить просьбу, что привело к их выдворению с арены и, соответственно, с соревнований.

Фото: orenjudo.ru

Примечательно, что российские спортсмены выступают на чемпионате с нейтральным статусом, при условии, что они не будут демонстрировать поддержку Вооруженных сил России. К сожалению, восемь российских дзюдоистов не смогли принять участие из-за невозможности соблюдения этого условия.

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