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Алексей Швед записал видеообращение по случаю выписки из больницы

1:05
Спорт

После жестокого нападения в самом центре Москвы высококлассный нападающий баскетбольного ЦСКА Алексей Швед был наконец-то выписан из больницы. Его первое публичное выступление после инцидента состоялось в видеообращении, в котором он выразил благодарность за всю любовь и поддержку, которую он получил во время лечения. Швед заявил, что сейчас он чувствует себя намного лучше, но его путь к выздоровлению был сложным из-за перелома височной кости, перелома основания черепа и потери памяти, которые он получил во время нападения.

Алексей Швед записал видеообращение по случаю выписки из больницы
Фото: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

Недавно власти задержали главного подозреваемого по этому делу. Преступник был схвачен в аэропорту, что стало значительным прорывом в ведущемся расследовании.

Видеообращение Шведа также содержало слова поддержки своим товарищам по команде, пожелания удачи в предстоящих играх. В заключение своего послания стойкий спортсмен выразил тоску по своим коллегам и болельщикам, по которым он очень скучает.

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АЛЕКСЕЙ ШВЕД | БАСКЕТБОЛ, NBA, КОБИ БРАЙАНТ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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