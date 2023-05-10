Стал известен соперник российского бойца Армана Царукяна

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Журналист Бретт Окамото недавно сообщил, что российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, занимающий восьмое место в легком весе, в своем следующем бою сразится с бойцом из Бразилии Жоакимом Силвой. Поединок должен состояться 17 июня на турнире UFC Vegas 75.

Фото: www.mmamania. com/2022/12/18/23514745/ufc-vegas-66-results-matches-to-make-cannonier-strickland-main-card-winners-espn-mma

Царукян должен был драться с Ренато Мойкано, еще одним бразильским бойцом, на UFC Fight Night 223 30 апреля. Однако бой был отменен из-за травмы Мойкано, что стало большим разочарованием, так как этот бой должен был стать главным поединком мероприятия.

В декабре прошлого года Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым, победив единогласным решением судей. В настоящее время рекорд российского бойца в ММА составляет 19 побед и три поражения.

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Арман Царукян - Станет Чемпионом UFC?