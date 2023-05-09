Чемпионский парад "Зенита" пройдёт не в Санкт-Петербурге

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Источники "Спорт-Экспресса" сообщили, что церемония вручения чемпионского кубка "Зениту" перенесена с матча со "Спартаком" на следующую игру с "Краснодаром". Такое решение было принято руководством команды для того, чтобы не отвлекать игроков лишней информацией перед игрой с главным соперником.

Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

Игра против "Краснодара" также ожидается более зрелищной, а запланированное в Санкт-Петербурге шоу, скорее всего, привлечет еще больше болельщиков, чем 48 893 зрителя, посетивших матч со "Спартаком", благодаря золотому статусу.

С изрядной долей вероятности ожидается, что чемпионский проезд состоится после игры с "Краснодаром", причем автобус "Зенита" сделает несколько остановок в знаковых местах города.

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РАЗДЕВАЛКА ЗЕНИТА 🤩 после чемпионства