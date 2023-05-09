Криштиану Роналду оттолкнул сотрудника "Аль-Халиджи" после матча

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Во время недавнего матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу произошел инцидент с участием Криштиану Роналду, знаменитого нападающего команды "Аль-Наср". После того как игра закончилась вничью 1:1, представитель конкурирующего футбольного клуба "Аль-Халиджи" подошел к Роналду и положил руку на плечо португальского игрока, пытаясь сделать с ним селфи. Однако Роналду оттолкнул его в момент разочарования, удивив всех, кто был свидетелем этого взаимодействия.

Фото: daytimenews.ru

Стоит отметить, что Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года и уже оказал впечатляющее влияние на команду. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналдо принял участие в 13 матчах, забив 12 голов и отдав 2 результативные передачи.

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