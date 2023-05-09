Марк Цукерберг стал медалистом в турнире по джиу-джитсу

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Марк Цукерберг, известный американский предприниматель, недавно рассказал о своем участии в турнире по бразильскому джиу-джитсу, где он завоевал несколько медалей. В социальных сетях он выразил благодарность своим тренерам за их незаменимое руководство и неизменную поддержку.

Фото: ya.ru

В сентябре Цукерберг поделился видеозаписью своих тренировок по ММА, продемонстрировав свою физическую форму. Кроме того, зимой он вступил в виртуальный бой с Александром Волкановским.

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