"Аль-Наср" Роналду не обыграл аутсайдера чемпионата

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В недавнем поединке 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии аутсайдеры "Аль-Халилдж" не проиграли на своем поле высококлассному "Аль-Насру", несмотря на все усилия суперзвездного нападающего Криштиану Роналду, который отыграл все 90 минут, но не смог забить ни одного гола. Несмотря на впечатляющие 22 удара по воротам соперника, "Аль-Наср" сумел забить только один мяч.

Фото: daytimenews.ru

В настоящее время "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 57 очков в 26 матчах, отставая от лидеров чемпионата "Аль-Иттихад" на два очка, при этом сыграв на одну игру больше, чем их соперники.

После недавнего увольнения главного тренера Руди Гарсии в середине апреля команда провела три матча чемпионата, набрав четыре очка.

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Al Nasr Vs Al Khaleej 1-1 All Goals & Extended Highlights 2023 HD