В Жуковском был задержан главный подозреваемый в нападении на Алексея Шведа

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Задержание главного подозреваемого по делу о нападении на нападающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Арест был произведен в международном аэропорту Жуковский в рамках полицейской операции.

Фото: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

Подозреваемый Юсуф, мужчина 1993 года рождения, выходец из одной из республик Средней Азии, теперь считается главным обвиняемым по делу и будет доставлен в отдел следственного комитета для дальнейшего допроса. Ранее Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу еще трех обвиняемых. Несмотря на это, никто из них не признал свою вину.

Стоит отметить, что в результате нападения Алексей Швед получил тяжелые травмы, включая перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму и амнезию, приведшую к потере памяти.

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