Эмбиид - самый ценный игрок сезона в НБА

По результатам всех пройденных игр по баскетболу в текущем сезоне стало известно, что центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком периода в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Эмбиид набрал в общей сложности 33,1 очка и делал 10,2 подбора. Вторую позицию занимает Никола Йокич из "Денвера", а заветную бронзу взял Яннис Адетокунбо из "Милуоки".
Напомним, что ранее "Денвер Наггетс" обыграл "Финикс Санз" в первом матче второго раунда плей-офф НБА.
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