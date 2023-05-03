Владимир Путин назвал главную проблему современного спорта

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент России Владимир Путин указал на тревожную проблему, поразившую современный спорт, — чрезмерную коммерциализацию. Эта чрезмерная коммерциализация способствует развитию коррупции и политической зависимости, которые являются двумя существенными препятствиями для развития спорта.

Фото: Администрация президента РФ

Однако появление многополярного мира с его меняющейся динамикой, как ожидается, изменит состояние международного спорта в положительную сторону. Путин выразил оптимизм по поводу этих изменений и выразил надежду на светлое будущее.

В своем предыдущем выступлении Путин подчеркнул пагубное влияние международных спортивных чиновников на олимпийское движение, которое, по его мнению, должно способствовать глобальному единению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин 'Спорт сделал меня тем, кто я есть'