29 апреля в Тунисе четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов между командами "Эсперанс" и "Кабильес" был омрачен жестокими столкновениями между болельщиками хозяев и полицией, что привело к 40-минутной задержке второго тайма. Как сообщает Reuters, трибуны были подожжены участниками беспорядков, что потребовало вмешательства пожарной службы для тушения многочисленных пожаров.
Министерство внутренних дел страны подтвердило, что правоохранительные органы арестовали в общей сложности 66 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. По дальнейшим сообщениям, один из участников беспорядков украл бензопилу со склада стадиона, также было похищено другое оборудование.
Несмотря на досадные помехи, матч "Эсперанс" — "Кабилес" закончился вничью 1:1. Такое буйное поведение болельщиков не только доставило неудобства другим зрителям, но и поставило под угрозу безопасность игроков и официальных лиц.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.