Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Джон Кирби: США планируют направить дополнительную военную помощь для армии Украины
"Отважные" ВС РФ призывают ВСУ сдаться под песню Газманова "Вперёд, Россия!"
В Госдуме готовят законопроект  имени Жириновского
Главком ВСУ Залужный пожаловался генералу США Милли на ракетные атаки и попросил ПВО
Юрист Соловьёв: вышедшим на пенсию до 2015 года россиянам положена надбавка за воспитание детей
В торговых сетях появятся "российский полки"
РИА Новости: расследование трагедии в Доме профсоюзов преследовало ложную цель
Шольц пообещал следить за оружием на Украине
Константин Генич выразил надежду на то, что "Ростов" проиграет все оставшиеся матчи

Болельщик вооружился бензопилой против полиции на матче африканской Лиги чемпионов

1:04
Спорт

29 апреля в Тунисе четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов между командами "Эсперанс" и "Кабильес" был омрачен жестокими столкновениями между болельщиками хозяев и полицией, что привело к 40-минутной задержке второго тайма. Как сообщает Reuters, трибуны были подожжены участниками беспорядков, что потребовало вмешательства пожарной службы для тушения многочисленных пожаров.

Болельщик вооружился бензопилой против полиции на матче африканской Лиги чемпионов

Министерство внутренних дел страны подтвердило, что правоохранительные органы арестовали в общей сложности 66 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. По дальнейшим сообщениям, один из участников беспорядков украл бензопилу со склада стадиона, также было похищено другое оборудование.

Несмотря на досадные помехи, матч "Эсперанс" — "Кабилес" закончился вничью 1:1. Такое буйное поведение болельщиков не только доставило неудобства другим зрителям, но и поставило под угрозу безопасность игроков и официальных лиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лига Чемпионов Африки 2019/20 | 1/4 | Все голы | CAF Champions League 2019/20 Quarter-finals | Goals
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Причину возможной смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
Джон Кирби: США планируют направить дополнительную военную помощь для армии Украины
"Отважные" ВС РФ призывают ВСУ сдаться под песню Газманова "Вперёд, Россия!"
В Госдуме готовят законопроект  имени Жириновского
Главком ВСУ Залужный пожаловался генералу США Милли на ракетные атаки и попросил ПВО
Юрист Соловьёв: вышедшим на пенсию до 2015 года россиянам положена надбавка за воспитание детей
В торговых сетях появятся "российский полки"
РИА Новости: расследование трагедии в Доме профсоюзов преследовало ложную цель
Болельщик вооружился бензопилой против полиции на матче африканской Лиги чемпионов
Шольц пообещал следить за оружием на Украине
Константин Генич выразил надежду на то, что "Ростов" проиграет все оставшиеся матчи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников