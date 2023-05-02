Болельщик вооружился бензопилой против полиции на матче африканской Лиги чемпионов

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

29 апреля в Тунисе четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов между командами "Эсперанс" и "Кабильес" был омрачен жестокими столкновениями между болельщиками хозяев и полицией, что привело к 40-минутной задержке второго тайма. Как сообщает Reuters, трибуны были подожжены участниками беспорядков, что потребовало вмешательства пожарной службы для тушения многочисленных пожаров.

Министерство внутренних дел страны подтвердило, что правоохранительные органы арестовали в общей сложности 66 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. По дальнейшим сообщениям, один из участников беспорядков украл бензопилу со склада стадиона, также было похищено другое оборудование.

Несмотря на досадные помехи, матч "Эсперанс" — "Кабилес" закончился вничью 1:1. Такое буйное поведение болельщиков не только доставило неудобства другим зрителям, но и поставило под угрозу безопасность игроков и официальных лиц.

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