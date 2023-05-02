Ринат Дасаев выступил за сокращения лимита на легионеров до трёх игроков

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Ринат Дасаев, бывший вратарь сборной СССР, недавно поделился своим мнением о лимите на иностранных игроков в Российской Премьер-лиге. Он твердо убежден, что при нынешнем положении дел приоритет нужно отдавать российским игрокам.

Дасаев подчеркнул значимость молодых футболистов, выращенных на родине, что было видно на недавнем матче между "Спартаком" и "Ростовом", где несколько талантливых молодых людей продемонстрировали свое мастерство. Он твердо убежден, что таким игрокам нужно доверять и давать шанс проявить себя, особенно в сложных ситуациях.

Однако Дасаев признает, что воспитание молодых талантов — это долгий и трудный процесс. Может потребоваться несколько лет ожидания, но в конечном итоге появятся талантливые молодые игроки. Он приводит пример СССР, где они соревновались друг с другом, и как это способствовало росту отечественных талантов.

Дасаев предлагает снизить лимит на количество иностранных игроков до трех. Он признает, что несколько хороших иностранных игроков могут помочь улучшить качество игры, но предостерегает от ввоза большого их количества. Дасаев высказал эту точку зрения в разговоре с "Матч ТВ".

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Новый лимит на легионеров. Прощайте, бездари!