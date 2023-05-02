Комментатора "Sky Sports" уличили в расизме по отношению к Сон Хын Мину

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Недавний футбольный матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (4:3) был омрачен спорным комментарием Мартина Тайлера, комментатора Sky Sports. Согласно Mirror, Тайлер назвал фол нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина на форварде "Ливерпуля" Коди Гакпо действием "как у мастера боевых искусств". Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали Тайлера за его высказывание, обвинив его в расовой невосприимчивости.

Интересно, что это не первый раз, когда Тайлер попадает в скандал из-за своих комментариев. Так, в прошлом году 77-летний комментатор сделал замечания в адрес вратаря сборной Украины Георгия Бущана, сказав, что он должен "сражаться как солдат" во время отборочного матча Чемпионата мира 2022 года против Уэльса (0:1). Позже Тайлер извинился за свои высказывания, но, похоже, он снова оказался в подобной ситуации.

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