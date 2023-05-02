Вероника Кудерметова рассказала, что пиво помогло ей восстановиться во время турнира

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вероника Кудерметова, российская теннисистка, занимающая 13-е место в рейтинге, недавно поделилась своими мыслями о выходе в четвертьфинал турнира WTA-1000 на глиняном корте в Мадриде, Испания. Ее матч четвертого круга с соотечественницей и 8-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной был долгим и изнурительным и продолжался 2 часа 55 минут. Матч завершился триумфом Кудерметовой со счетом 7-5, 1-6, 7-6 (7-2).

Несмотря на сложный матч, Кудерметова, похоже, находится в приподнятом настроении.

"Вчера после длинного матча с Настей (Потаповой) я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться", — сообщает пресс-служба WTA.

Стоит также отметить, что матч третьего круга Кудерметовой был не менее напряженным и длился почти три часа. В матче, который завершился со счетом 7-6 (7-3), 5-7, 6-3, она встретилась с другой соотечественницей, Анастасией Потаповой. Упорство и выносливость Кудерметовой явно принесли свои плоды и привели ее в четвертьфинал.

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ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА - о муже, договорных матчах и Олимпиаде