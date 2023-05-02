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Фрэн Лэмпард обвинил Романа Абрамовича в недостаточном количестве трофеев у "Челси"

1:03
Спорт

Фрэнк Лэмпард, главный тренер "Челси", поделился своими мыслями о постоянной ротации менеджеров в лондонском футбольном клубе. В своем обращении к владельцам клуба Лэмпард призвал положить конец культуре найма и увольнения менеджеров. Лэмпард впервые высказался по этому вопросу и выразил убеждение, что подход Романа Абрамовича, российского бизнесмена, владеющего клубом, стоил ему трофеев.

Фрэн Лэмпард обвинил Романа Абрамовича в недостаточном количестве трофеев у "Челси"

Собственный опыт Лэмпарда, как игрока, дал ему уникальную точку зрения на этот вопрос. Он был частью команд, в которых часто менялись менеджеры, и, оглядываясь назад, он считает, что это повлияло на его успех. Хотя он выиграл три чемпионата, он считает, что мог бы выиграть пять или шесть, если бы команда была более последовательной и двигалась в одном направлении. Лэмпард поделился своими мыслями с Evening Standard, заявив, что, по его мнению, команда должна была придерживаться более единого подхода.

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Как была устроена экономика «Челси» Абрамовича? | Убытки, рост капитализации, обход ФФП
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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