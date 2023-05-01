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"Наполи" упустил шанс стать чемпионом Италии в этом туре

1:19
Спорт

Долгожданный матч 32-го тура Серии А между "Наполи" и "Салернитаной" завершился вничью 1:1 на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе, Италия.

"Наполи" упустил шанс стать чемпионом Италии в этом туре

На протяжении всего первого тайма обе команды играли на равных, но ни одной из сторон не удалось выйти из тупика. Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен был близок к тому, чтобы забить гол на 23-й минуте, но его удар головой был остановлен вратарем "Салернитаны" Гильермо Очоа.

Однако во второй половине игры произошел всплеск активности. Защитник "Наполи" Матиас Оливера воспользовался возможностью и забил гол на 62-й минуте с ловкого паса Джакомо Распадори. Казалось, что с победой "Наполи" обеспечит себе первое чемпионство в Серии А с 1990 года, но у нападающего "Салернитаны" Булайе Диа были другие планы: на 84-й минуте он сравнял счет. В итоге матч завершился вничью 1:1, к большому разочарованию хозяев поля.

Хотя "Наполи" упустил возможность завоевать чемпионство в этом туре, у команды Лучано Спаллетти еще есть шанс завоевать титул в следующем матче Серии А.

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Napoli-Salernitana 1-1 | Dia spoils Napoli’s party: Goals & Highlights | Serie A 2022/23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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