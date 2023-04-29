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Антон Шунин чуть не подрался с Дмитрием Скопинцевым во время матча "Динамо" — "Факел"

0:54
Спорт

Во время матча 25-го тура Российской Премьер-лиги между московским "Динамо" и "Факелом" (0:2) между защитником Дмитрием Скопинцевым и вратарем Антоном Шуниным произошла жаркая ссора. В ходе эпизода футболисты обменивались репликами в адрес друг друга, а Шунин жестом руки толкнул Скопинцева в лицо. Капитан "Динамо" Даниил Фомин вмешался и уладил конфликт.

Антон Шунин чуть не подрался с Дмитрием Скопинцевым во время матча "Динамо" — "Факел"

Московское "Динамо", которому 18 апреля исполнилось 100 лет, перед домашним матчем с "Факелом" устроило юбилейную шоу-программу. Однако победа досталась воронежскому клубу благодаря точным ударам Георгия Гонгадзе, который забил дубль.

В следующем матче московское "Динамо", потерявшее в конце тура шансы догнать идущий на пятом месте "Ахмат", сыграет с подмосковными "Химками".

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Даниил ФОМИН / Шунин ударил Скопинцева - что это было?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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