Независимый дисциплинарный судья Евролиги наложил штрафы на команды "Реал Мадрид" и "Партизан" после массовой драки между игроками этих двух команд. Рассмотрев инциденты, судья решил наложить штрафы на обе команды за их неспортивное поведение.
За неподобающее поведение на площадке "Реал Мадрид" и "Партизан" были оштрафованы на 50 000 евро/4,5 млн рублей каждый. Кроме того, французский нападающий "Реала" Гершон Ябуселе был дисквалифицирован на пять игр, а его партнер по команде Габриэль Деку - на одну игру.
Два игрока "Партизана", Кевин Пантер и Матиас Лессор, также были отстранены на две игры и одну игру соответственно.
Стоит отметить, что никаких санкций не было наложено на Серхио Льюля, который был одним из зачинщиков драки, переросшей в массовую.
После двух игр "Партизан" ведет в серии 2-0. Следующая игра состоится в Белграде.
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