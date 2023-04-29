"Салават Юлаев" не выплачивает зарплату игрокам почти три месяца

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

По последним сообщениям "Чемпионата", задержки зарплаты в "Салавате Юлаеве" достигли почти трех месяцев (февраль, март и апрель). Хоккеисты уфимского клуба в последний раз получали зарплату за январь, а долги по командным призам и персональным премиям остаются невыплаченными.

Ранее генеральный директор клуба Ринат Баширов объяснял задержки зарплаты "техническим вопросом", но руководство клуба обещало погасить задолженность перед игроками к середине марта.

Напомним, что "Салават Юлаев" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Fonbet. В первом раунде плей-офф уфимский клуб уступил "Адмиралу" в шестиматчевой серии (2-4).

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