По последним сообщениям "Чемпионата", задержки зарплаты в "Салавате Юлаеве" достигли почти трех месяцев (февраль, март и апрель). Хоккеисты уфимского клуба в последний раз получали зарплату за январь, а долги по командным призам и персональным премиям остаются невыплаченными.
Ранее генеральный директор клуба Ринат Баширов объяснял задержки зарплаты "техническим вопросом", но руководство клуба обещало погасить задолженность перед игроками к середине марта.
Напомним, что "Салават Юлаев" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Fonbet. В первом раунде плей-офф уфимский клуб уступил "Адмиралу" в шестиматчевой серии (2-4).
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