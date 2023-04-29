Питер Дебур отметил отличную игру Кирилла Капризова

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Питер Дебур, главный тренер "Даллас Старз", недавно поделился своим мнением о Кирилле Капризове, российском нападающем команды "Миннесота Уайлд".

По словам Дебура, Капризов — исключительный игрок, требующий большого внимания со стороны соперников. Он заявил, что каждый игрок на льду должен знать, когда Капризов находится на льду, и быть готовым отобрать у него шайбу.

"Он не из тех, кого можно оставить "один на один"; у тебя должны быть люди, помогающие непосредственно в игре против него. Он адский игрок."

Стоит отметить, что Капризов не набрал ни одного очка в последних четырех матчах. В текущем плей-офф Кубка Стэнли российский нападающий забил всего один гол. Таким образом, Кирилл Капризов провел 313 минут и 8 секунд, не набрав ни одного очка в плей-офф Кубка Стэнли.

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