Польша собирается создать коалицию для недопуска россиян к Олимпийским играм

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук объявил о намерении создать коалицию из 36 стран, которые планируют не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран. 15 мая у нас состоится заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, в которой однозначно выступим против возвращения россиян и белорусов на международную арену", — цитирует Бортничука ТАСС со ссылкой на RMF FM.

В феврале 2023 года более 30 стран высказались за запрет представителям России и Беларуси участвовать в международных спортивных мероприятиях.

28 марта исполком МОК рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом. Однако к допуску рекомендованы только те спортсмены, которые не выражали поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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