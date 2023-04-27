Российский депутат: МОК может наказать Польшу и другие страны за участие в антироссийской коалиции

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев для Pravda.Ru оценил эффективность будущей коалиции из 36 стран, которую формирует Польша, чтобы не допустить российских спортсменов к участию на международных соревнованиях.

"Действия Варшавы противоречат рекомендациям Международного олимпийского комитета. Его представители чётко заявил, что никто не может ограничивать спортсменов. Группка польских чиновников требует, визжит и скандалит, выставляет себя якобы борцами за справедливость", — отметил парламентарий.

Вместе с этим он напомнил: зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что страна будет принимать участие в Олимпиаде при равных условиях. Сейчас же они являются неприемлемыми, подчеркнул депутат.

"Заставляют подписывать какие-то декларации, предавать свою страну. Я уверен, что никто из российских спортсменов на это не пойдёт. Страны не имеют права формировать подобные коалиции или конфедерации. МОК может наказать поляков и тех, кто присоединится к несогласованным с комитетом и незаконным группировкам", — заключил собеседник издания.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил о создании коалиции против участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

"На Совете Евросоюза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены", — предупредил чиновник, передаёт RMF FM.

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