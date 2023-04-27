В 2022 году "Рубин" потерял 1,2 миллиарда рублей

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно финансовому отчету клуба, казанский ФК "Рубин" зафиксировал чистый убыток в размере 1,2 миллиарда рублей в 2022 году. Это резко отличается от прибыли в размере 542,8 млн рублей, зафиксированной в 2021 году.

За отчетный период выручка клуба снизилась на 21,6%, составив 2,47 млрд рублей. Однако "прочие доходы" выросли на 35,6% до 2,75 млрд рублей. Сюда входят доходы от трансферов и выигрыши в турнирах.

Фонд заработной платы клуба составил 1,35 миллиарда рублей, что представляет собой снижение на 31%. Между тем, управленческие расходы выросли на 20,4% до 366,9 млн. рублей. Коммерческие расходы выросли более чем в 15 раз до 71,28 млн. рублей. Прочие расходы "Рубина" за отчетный год выросли в 2,5 раза до 4,2 миллиарда рублей.

В предыдущем сезоне Чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 15-е место, набрав всего 29 очков, что привело к вылету "Рубина" в Первую лигу.

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