Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) объявила, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях под ее флагом в нейтральном статусе, но только в том случае, если они не имеют связей с вооруженными силами этих стран.

"Исполком полностью поддерживает все меры и санкции, введенные МОК в отношении спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси.

В то же время Исполнительный комитет поддерживает аргументы, представленные МОК относительно предложения о возвращении спортсменов, которые никоим образом не связаны с вооруженными силами.

Исполнительный комитет согласился создать специальную комиссию для изучения условий возвращения этих спортсменов на строгих условиях допуска.

ISSF будет тесно сотрудничать с МОК и ASOIF (Ассоциация международных федераций летних олимпийских игр) по разработке соответствующих правил допуска, определению процесса независимой проверки, также необходимой для того, чтобы гарантировать, что рассматриваются только нейтральные спортсмены, не связанные с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности", — говорится в заявлении на официальном сайте ISSF.