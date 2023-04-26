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Польский футболист вскинул правую руку после своего гола в чемпионате Израиля

Спорт

Патрик Климала, польский нападающий футбольного клуба "Хапоэль Беэр-Шева", забил победный гол на 54-й минуте матча 6-го тура чемпионата Израиля против иерусалимского "Хапоэля", обеспечив своей команде победу со счетом 2:1.

Польский футболист вскинул правую руку после своего гола в чемпионате Израиля

Во время празднования гола нападающий поднял руку, что многие расценили как экстремистский жест. Однако позже Климала пояснил, что его поведение было неверно истолковано, заявив, что он лишь хотел поприветствовать своих болельщиков и что он признает важность истории и еврейского наследия.

"Мой жест во время празднования гола интерпретирован ошибочно. Я осознаю важность истории и еврейского наследия. Я просто хотел поприветствовать наших болельщиков. Мне жаль, что многие это восприняли неправильно. Остаётся порадоваться, что мы одержали ещё одну важную победу. Всем удачи", — написал футболист на своей странице в социальной сети.

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Patryk Klimala ● Polish Wonderkid - Striker ● Welcome to Celtic FC! ● 2020
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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