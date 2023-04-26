Польский футболист вскинул правую руку после своего гола в чемпионате Израиля

Патрик Климала, польский нападающий футбольного клуба "Хапоэль Беэр-Шева", забил победный гол на 54-й минуте матча 6-го тура чемпионата Израиля против иерусалимского "Хапоэля", обеспечив своей команде победу со счетом 2:1.

Во время празднования гола нападающий поднял руку, что многие расценили как экстремистский жест. Однако позже Климала пояснил, что его поведение было неверно истолковано, заявив, что он лишь хотел поприветствовать своих болельщиков и что он признает важность истории и еврейского наследия.

"Мой жест во время празднования гола интерпретирован ошибочно. Я осознаю важность истории и еврейского наследия. Я просто хотел поприветствовать наших болельщиков. Мне жаль, что многие это восприняли неправильно. Остаётся порадоваться, что мы одержали ещё одну важную победу. Всем удачи", — написал футболист на своей странице в социальной сети.

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