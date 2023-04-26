Флаги России и Беларуси будут под запретом на ЧМ по хоккею

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Национальные флаги России и Беларуси не будут допущены на чемпионат мира по хоккею 2023 года в Латвии и Финляндии. По словам главы латвийского оргкомитета Эдгара Бунциса, их не разрешат вывешивать на местах проведения соревнований, сообщает Delfi. lv.

Однако украинские флаги будет разрешено проносить на матчи на "Арене Рига" во время чемпионата мира, и они будут приравнены к латвийским флагам.

Стоит отметить, что Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Финляндии и Латвии. Матчи группового этапа пройдут с 12 по 23 мая, четвертьфиналы состоятся 25 мая. Турнир завершится медальными играми в воскресенье, 28 мая. В феврале Международная федерация хоккея продлила дисквалификацию сборных России и Беларуси на весь сезон 2023/2024 годов, что означает, что эти команды не смогут принять участие в чемпионате мира.

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Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.