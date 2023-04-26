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Флаги России и Беларуси будут под запретом на ЧМ по хоккею

1:07
Спорт

Национальные флаги России и Беларуси не будут допущены на чемпионат мира по хоккею 2023 года в Латвии и Финляндии. По словам главы латвийского оргкомитета Эдгара Бунциса, их не разрешат вывешивать на местах проведения соревнований, сообщает Delfi. lv.

Флаги России и Беларуси будут под запретом на ЧМ по хоккею

Однако украинские флаги будет разрешено проносить на матчи на "Арене Рига" во время чемпионата мира, и они будут приравнены к латвийским флагам.

Стоит отметить, что Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Финляндии и Латвии. Матчи группового этапа пройдут с 12 по 23 мая, четвертьфиналы состоятся 25 мая. Турнир завершится медальными играми в воскресенье, 28 мая. В феврале Международная федерация хоккея продлила дисквалификацию сборных России и Беларуси на весь сезон 2023/2024 годов, что означает, что эти команды не смогут принять участие в чемпионате мира.

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Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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