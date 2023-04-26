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Московский ЦСКА не продлит контракт с Георгием Щенниковым

1:18
Спорт

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло решение не продлевать контракт с 31-летним защитником Георгием Щенниковым, по словам его агента Сергея Пушкина.

Московский ЦСКА не продлит контракт с Георгием Щенниковым

"У нас был определённый диалог с клубом. Я не буду говорить детали, но руководство приняло такое решение. Мы неподвластны этому, можно только констатировать факт. Георгий — футболист хорошего уровня. Я думаю, что без работы он не останется, но пока об определённых вариантах говорить рано", — сказал Пушкин агентству РИА Новости.

Ранее "Championat" сообщал, что в январе этого года Щенников уже был проинформирован о планах клуба, и армейская команда предлагала футболисту статус свободного агента, однако Георгий предпочел остаться на контракте до лета.

Стоит отметить, что Щенников является воспитанником футбольной академии армейского клуба. Всего за ЦСКА он провел 390 матчей в качестве защитника, забил 10 голов, отдал 15 голевых передач и получил 50 желтых карточек. Он является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

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ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ. ДОЛГОЕ ЗАТИШЬЕ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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