КДК РФС пожизненно дисквалифицировал футболистов за договорной матч

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футбольный союз (РФС) выявил случай договорных матчей во Второй лиге (ранее известной как ФНЛ-2). Согласно пресс-релизу РФС, речь идет о матче между командами "Салют" (Белгород) и "СКА-Хабаровск-2".

После расследования, проведенного Департаментом защиты игр РФС, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наложил пожизненный запрет на занятие футболом на трех игроков команды "Ессентуки" — Джоси Дзаурова, Зиядхана Мамедова и менеджера команды Гванзу Магомедова. Такое же наказание было применено к двум игрокам "СКА-Хабаровск-2" — Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Запрет вынесен за участие в незаконном влиянии на результат матча Второй лиги сезона 2022/2023 между командами "Салют" (Белгород) и "СКА-Хабаровск-2". Результат матча аннулирован, победа присуждена ФК "Салют Белгород" со счетом 3:0.

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